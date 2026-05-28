Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Telefonda kendisini kamu personeli olarak tanıtanlara karşı uyarı

        Telefonda kendisini kamu personeli olarak tanıtanlara karşı uyarı

        TALHA KOCA - Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, "Artık dolandırıcılık ve hırsızlık işlemleri sokakta denk gelmek yerine insanları dijital ortamda etkileyip kandırarak banka hesaplarının ele geçirilmesiyle yapılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Telefonda kendisini kamu personeli olarak tanıtanlara karşı uyarı

        TALHA KOCA - Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, "Artık dolandırıcılık ve hırsızlık işlemleri sokakta denk gelmek yerine insanları dijital ortamda etkileyip kandırarak banka hesaplarının ele geçirilmesiyle yapılıyor." dedi.

        Çavuşoğlu, AA muhabirine, 21 Mayıs’ta Erzurum merkezli 13 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını hatırlattı.

        Dosya kapsamında yer alan 25 müştekinin 19 milyon lira dolandırıldığını ve suç örgütündeki şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon lira hareketlilik olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Son zamanlarda ülkemizde en yaygın görülen dolandırıcılık tiplerinden biri de kendisini polis, asker, hakim, savcı ve avukat olarak tanıtıp insanları kandırarak para kazanan ve menfaat sağlayan bir sistem mevcut." dedi.

        Çavuşoğlu, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde konu hakkında çeşitli operasyonlar düzenlendiğini anlattı.

        Dolandırıcılık konularının önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

        "Yakın zamanda yapılan operasyonda kısa mesaj gönderip kişilerin banka hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağlayan, kendilerini finans uzmanı, banka veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler fazlaca mevcut. Artık dolandırıcılık ve hırsızlık işlemleri sokakta denk gelmek yerine insanları dijital ortamda etkileyip kandırarak banka hesaplarının ele geçirilmesiyle yapılıyor. Vatandaşlarımıza hiç kimseyle banka, mail ve telefon şifrelerini paylaşmamalarını öneriyoruz. Unutulmamalıdır ki hiçbir polis, asker, savcı, banka görevlisi ya da kamu görevlisi telefon üzerinden rastgele işlem yapmaz. Kişilerin evine postayla resmi tebligatlar gönderir, ilgili kurumlara davet edilir ve yapılacak işlemler yüzlerine tebliğ edilir. Ayrıca gelen kısa mesaj, link ve sosyal medya bildirimlerine tıklamamalılar."

        Çavuşoğlu, dolandırıcıların kripto hesaplar aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştığına dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti

        Benzer Haberler

        Sönmez'den bayram mesajı
        Sönmez'den bayram mesajı
        Kaymakam Batuhan Kalkan dünya evine girdi
        Kaymakam Batuhan Kalkan dünya evine girdi
        Kurban Bayramı'nda en büyük hediyesi, 38 yıllık eşinin böbreği oldu
        Kurban Bayramı'nda en büyük hediyesi, 38 yıllık eşinin böbreği oldu
        Leyleklerin "gaga şaklatma" anı kameraya yansıdı
        Leyleklerin "gaga şaklatma" anı kameraya yansıdı
        İşte kurban eti pişirmenin altın kuralları
        İşte kurban eti pişirmenin altın kuralları
        Özbekistanlı sağlık profesyonellerine destek
        Özbekistanlı sağlık profesyonellerine destek