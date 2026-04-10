AK Parti'li Gürcan ve Albayrak Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılını kutlandı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çarşı Şehit Cengiz Kuloğlu Polis Merkezi Amirliği'ne ziyarette bulundu.



Gürcan ile Albayrak, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla ziyarette bulundukları polislere görevlerinde başarılar diledi.



Türk polisinin kamu düzeninin sağlanmasındaki önemine dikkati çeken Gürcan ve Albayrak, özverili çalışmalarından dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etti.



Ziyarette, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ozan Deveci ile görevli polisler hazır bulundu.

