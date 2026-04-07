Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt trafik kazasında yaralandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, trafik kazasında yaralandı. Günyüzü-Sivrihisar karayolunda M.K idaresindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı, Hamamkarahisar Mahallesi yakınlarında M.A.T idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobille çapıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Kaymakam Kurt ve M.K, Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

