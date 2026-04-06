Apartmanda yakaladığı atmacayı doğaya geri bıraktı
İslahiye ilçesinde bir temizlik görevlisi apartmanda yakaladığı atmacayı besledikten sonra tekrar doğaya bıraktı.
Giriş: 06.04.2026 - 11:38
Güllühöyük Mahallesi yolundaki TOKİ konutlarında temizlik görevlisi İsmail Çelik, binada temizlik yaparken binada atmacaya rastladı.
Kuşu yakalayan Çelik, besledikten sonra tekrar doğaya bıraktı.
