Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Down sendromlu Deniz, Osmanlı tarihine merakıyla dikkati çekiyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te yaşayan Down sendromlu Deniz Ormancı, küçük yaşta kazandığı okuma alışkanlığıyla Osmanlı padişahlarının hayatlarını ve dönemin önemli olaylarını ezbere bilecek seviyeye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürsel ve Azize Ormancı çiftinin 22 yaşındaki oğlu Deniz, babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta kitaplarla tanıştı. Okuduğu eserlerde özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatından etkilenen Deniz, zamanla Osmanlı tarihine ilgi duydu.

        Kitaplığını büyük ölçüde Osmanlı tarihine dair eserlerle dolduran Deniz, vaktinin önemli bir bölümünü tarih okuyarak ve belgesel izleyerek geçiriyor.

        Kaftan giyen Deniz, zaman zaman bu kıyafetle Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne giderek kitap okuyor. Dönemin ruhunu hissetmeye çalışan Deniz, bu yönüyle çevresindekilerin de ilgisini çekiyor.

        Evinde Osmanlı kültürüne ait ok, yay gibi eşyalar bulunduran Deniz, tarih tutkusunu günlük yaşamının bir parçası haline getirmiş durumda.

        Osmanlı dönemindeki bazı savaşları, önemli olayları ve tarihi gelişmeleri ezberleyen Deniz, Osmanlı tarihini yalnızca öğrenmekle kalmıyor, zihninde adeta yeniden canlandırıyor.

        - "Osmanlı tarihini ezbere biliyorum"

        Deniz Ormancı, AA muhabirine, Osmanlı tarihine olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, öğrendiği bilgilerin üzerine yenilerini eklediğini söyledi.

        Osmanlı dönemini çok sevdiğini ifade eden Deniz, "Osmanlı'yı seviyorum, ilgimi çekiyor, bu yüzden Osmanlı tarihini ezbere biliyorum. Bütün padişahları seviyorum ama en sevdiğim padişah 1. Ahmet, çünkü kardeş katlini yasakladı." dedi.

        - "Okuduklarını unutmuyor"

        Anne Azize Ormancı ise oğlunun tarih merakının küçük yaşlarda başladığını anlattı.

        Deniz'in Osmanlı dönemine duyduğu merakın günlük hayatına yön verdiğini dile getiren Ormancı, "Babası ona Osmanlı kitapları almaya başladı, zamanla bu döneme ilgisi daha da arttı. Padişahların hayatlarını anlatan belgeseller izliyor, bazen izlediklerini kaftan giyerek canlandırıyor." diye konuştu.

        Deniz'in yalnızca okumakla kalmadığını, öğrendiklerini çevresiyle de paylaştığını belirten Ormancı, onun güçlü hafızasına dikkati çekti.

        Özel gereksinimli çocukların ilgi alanlarının keşfedilmesinin önemine vurgu yapan Ormancı, şunları kaydetti:

        "Tarihleri nasıl ezberlediğine ben bile şaşırıyorum. Okuduklarını aklında tutuyor ve bir daha unutmuyor. İlgisi olduğu için sürekli aynı konularla ilgileniyor ve hiçbir detayı unutmuyor. Evde sürekli ya kitap okur ya da Osmanlı dizileri izler. Normal oyuncaklarla oynamaz, kılıç ve ok gibi Osmanlı dönemine ait eşyalarla vakit geçirir. Bir anne olarak onunla gurur duyuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

