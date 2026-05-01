Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Musfafa Savranlar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Arda Kızıldağ), Rodrigues (Dk. 66 Lungoyi), Gidado, Kozlowksi, Camara (Dk. 66 Dragus), Maxim (Dk. 87 Melih Kabasakal), Sorescu, Bayo
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo (Dk. 80 Agbadou), Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan (Dk. 69 Ndidi), Cengiz Ünder (Dk. 75 Cerny), Jota Silva (Dk. 70 Toure), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 75 Oh), Olaitan (Dk. 83 Orkun Kökçü)
Goller: Dk. 8 Djalo, Dk. 22 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 31 Camara (Gaziantep FK)
