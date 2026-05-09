GAİB'te yapay zeka günü etkinliği

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) 'AI DAY v.2' etkinliği ile yapay zeka teknolojilerini bölgedeki üreticilerle buluşturdu.



GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, ihracatçıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla 'AI4VET4AI' Avrupa Birliği Erasmus+ projesi kapsamında yapay zekanın sanayideki geleceği tüm yönleriyle ele alındı.



Oturumlarda, Hırvatistan Yapay Zeka Derneği'ni (CROAI) temsilen Nina Popovic, Piksel Analitik'ten Mehmet Durmaz ile Gaziantep Üniversitesi ve Limonist Meta Technology'den Eren Özceylan, yapay zekanın sanayideki uygulama örnekleri ve küresel gelişmeler üzerine sunumlarını gerçekleştirdi.



Etkinlik, katılımcıların uzmanlarla birebir görüş alışverişinde bulunduğu networking bölümünün ardından sona erdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, bölge ihracatçısının rekabet gücünü artırmak adına teknolojik dönüşümün önemine değindi.







