        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı bayram tatilinde 105 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde şu ana kadar 105 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan park, 380 türden 8 binden fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de en büyük, dünyanın ise en büyük hayvanat bahçelerinden olan Doğal Yaşam Parkı'nda, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, birçok türü görme fırsatı buluyor.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçinin Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ettiğini belirtti.

        9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 100 bin ziyaretçi hedefi belirlediklerini hatırlatan Özsöyler, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar 105 bin ziyaretçiyi Doğal Yaşam Parkı'nda ağırladık. Ziyaretçiler, özellikle 'Şakir ve Selvi' adlı zürafanın çocuğu olan 'Çınar'ı görmeye geliyor. Ayrıca tropik kelebek merkezine geliyor. Merkezde bulunan Safari Park ile yırtıcı hayvanlar da ilgi görüyor. İnsanlar, kitap, dergi ve televizyonda gördükleri hayvanları burada canlı görerek mutlu şekilde ayrılıyor. Herkesi Gaziantep'teki Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz."

        - "Yırtıcı hayvanları merak ediyorum"

        Diyarbakır'dan gelen ziyaretçilerden Ada Kurt ise Gaziantep'teki hayvanat bahçesine daha önce de geldiğini belirterek, "Özellikle yırtıcı hayvanlara küçüklüğümden beri çok merakım var. Yırtıcı hayvanlar konusunda araştırmalar da yapıyorum. Çok fazla belgesel de izliyorum. Buradaki yırtıcı hayvanları merak ediyorum." diye konuştu.

        Kars'tan gelen Abdullah Polat ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek istediklerini belirterek, "Gaziantep'e hayvanat bahçesini gezmeye geldik. Güzel bir ortam. Çok beğendik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

