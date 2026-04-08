Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, sağanağın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.



Açıklamada, "Beklenen sel ve su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşlarımızdan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica ederiz." denildi.



- Şanlıurfa



Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu.



Kentte öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.



Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.



Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

