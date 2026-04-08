Gaziantep'te eşini darbeden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Gaziantep'te 3 çocuk annesi eşini darbeden ve hakkında dava açılan sanığın, ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.



12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Feyzullah Y. ile avukatı katıldı.



Müşteki 3 çocuk annesi Nazlı Y, avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukat Melisa Çiftçi Gök ile Gaziantep Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları duruşmada hazır bulundu.



Sanık, önceki savunmaları tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü.



Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden hakim, mevcut deliller kapsamında dosyanın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi.



Dava dosyasının, ağır ceza mahkemesine gönderileceği belirtildi.



Merkez Şehitkamil ilçesinde Nazlı Y, 28 Ocak'ta 9 yıllık eşi Feyzullah Y. tarafından Gaziantep Adliyesi yakınlarında darbedilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca tutuklanmıştı.

