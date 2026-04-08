Gaziantep'te filografi eserleri sanatseverlerle buluştu
Gaziantep'te açılan Osmanlı ve modern motiflerin yer aldığı filografi sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Gaziantep'te açılan Osmanlı ve modern motiflerin yer aldığı filografi sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İl Halk Kütüphanesi Fuaye Alanı'nda açılan sergide, Osmanlı döneminden, ayetlerden ve modern eserlerden esinlenilerek yapılan 20 filografi tablosu yer alıyor.
Sanatçı Fatoş Karayılan, ilk kişisel sergisini açtığı için mutlu olduğunu belirterek, her bir eserin 2-4 hafta sürdüğünü söyledi.
İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat da sanatçıyı her zaman desteklediklerini, serginin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.
Sergi, 18 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.