Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.





Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda A.K'ye ait iş yerinde arama yapıldı.





Aramalarda, 822 kablosuz kulaklık, 351 oyun kolu, 307 oyun konsolu, 293 kablolu kulaklık, 287 el feneri, 209 müzik çalar, 173 akıllı kol saati, 42 güvenlik kamerası, 35 araç içi kamera kayıt cihazı, 30 masaj aleti, 70 araç içi süpürgesi, 5 taşınabilir ses sistemi ve 3 dron ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

