Türkiye Liseliler Birliği Gaziantep İl Başkanlığı okul saldırılarına ilişkin açıklama yaptı

Türkiye Liseliler Birliği Gaziantep İl Başkanlığı, Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullara düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.





Hepimizin Sendikası Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Adnan Yarar, Gaziantep Kalesi civarında yaptığı açıklamada, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Gerçekleşen saldırıların ilgili birimlerce aydınlatılacağına inandıklarını ifade eden Yarar, "Okulların eğitim öğretim ortamlarının fiziki olarak güvenlikleri elbette sağlanmalıdır. Ancak sorun okulların önüne sadece güvenlik personeli dikmek değildir." dedi.





Türkiye Liseliler Birliği Gaziantep İl Başkanı Arda Tural ise yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Acımız büyük ama gözlerimiz açık. Sosyal medyadan korku yaratanlara, öğrenci-öğretmen-veliyi birbirine düşman gösterenlere karşı Türk gençliği olarak kararlıca karşı duruyoruz." dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından saldırıda yaşamını yitirenlerin bulunduğu fotoğrafın önüne karanfil bıraktı.







