Gaziantep'te OSB çalışanları örnek daireleri gezdi

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanları Kuzeyşehir'de hayata geçirilen konutların örnek dairelerini gezdi.





Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut, Kuzeyşehir'de hayata geçirdiği konut projesinin tanıtımı için OSB'de çalışanları fabrikalardan servislerle alarak örnek dairelerle buluşturdu.



Tanıtım kapsamında projeyi yerinde inceleyen çalışanlar, hem yaşam alanlarını hem de ulaşım ve ödeme imkanlarını değerlendirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Ferdi Kılıç, örnek daireleri gezdiğini belirterek, "Örnek daireler yaşama uygun. Hem evliler hem de bekarlar için tercih edilebilecek bir yer. Yaşanacak bir ortam sunuyor." ifadelerini kullandı.



Projenin konumuna değinen Kılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ne yakınlığın günlük yaşamı doğrudan etkilediğini ifade ederek, "OSB'ye yakın olması zaman açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ulaşım süresi ciddi şekilde azalıyor. Bu da yaşamı daha rahat hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Fabrika işçisi Bedirhan Hanar ise dairelerin oturumunun kullanışlı olduğunu kaydetti.









