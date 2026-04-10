Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 225 parça ele geçirildi

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde tarihi eser niteliğinde 225 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

        Ekipler, Yavuzeli ilçesinde ikamet eden E.K'yi elindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya gittiği esnada yakaladı.

        Şüphelinin üstünde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 191 sikke, 18 yüzük, 16 metal obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

