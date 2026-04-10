Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 225 parça ele geçirildi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde tarihi eser niteliğinde 225 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı. Ekipler, Yavuzeli ilçesinde ikamet eden E.K'yi elindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya gittiği esnada yakaladı. Şüphelinin üstünde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 191 sikke, 18 yüzük, 16 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

