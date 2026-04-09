        Gaziantep'te yemek altlıklarının tanıtımı yapıldı

        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında koruyucu aile modeline yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Haydi Gaziantep Koruyucu Aile Olalım" ve "Sofranda Bana da Yer Var mı?" temalı yemek altlıklarının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda tanıtılan yemek altlıklarının, koruyucu aile modeline dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Gaziantep genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Hazırlanan materyallerin, başta Büyükşehir Belediyesi'ne ait lokanta ve kafeler olmak üzere, ilerleyen süreçte çeşitli işletmelerde servis öncesinde vatandaşlara sunulması planlanıyor.


        Programda ayrıca, sosyal sorumluluk temelli bir çalışma olan koruyucu aile hizmet modelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimlerine destek çağrısı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Bülent Uygur, sosyal devlet anlayışıyla projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

        Günümüzde, anayasa gereği sosyal olarak korunması gereken yetim, öksüz, dul, şehit ve gazi ailelerin daha çok hizmet alır duruma geldiğini ifade eden Uygur, şunları kaydetti:


        "Gaziantep olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Tüm kurumlar sosyal devlet anlayışıyla büyük gayret gösteriyor. Burada diğer illere örnek çalışmalar yürütülüyor. Gastronomi şehri Gaziantep'te ilk önce kamuda olmak üzere bunun duyurulması noktasında, ileride de kafelerde, restoranlarda servis altlıkları tasarlandı. Başarılı olmasını diliyorum. Gazianteplilerin gönlüde sofrası da boldur. Mutlaka sofralarında evlatlarımızda yer bulacaktır."

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait restoranlarda eş zamanlı olarak servis altlıklarının dağıtımının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız artık bu çalışmayı doğrudan görebiliyor. Bu proje, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çok kıymetli bir adım. Bir çocuğa dokunmayı, tüm insanlığa dokunmak olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

