Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Gaziantep'te "Kariyerküre Zirve 2026" programına katıldı:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Türkiye'nin dünyadaki rolü ve öneminin artarak devam ettiğini söyledi.



Macit, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) gerçekleştirilen "Kariyerküre Zirve 2026" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki rolü ve önemini anlatarak, kariyer yolculuklarında bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.



Dünyanın birçok tezadı içinde barındırdığını belirten Macit, şunları kaydetti:



"Bir tarafta çatışmalar ve savaşlar var, ülkeler sınırlarının arasında duvarlar örüyor. Diğer tarafta yüksek teknolojiden, yapay zekadan ve büyük veriden bahsediyoruz. Dünyanın dört bir tarafından insanların teknoloji geliştirdiğine şahitlik ediyoruz. Uluslararası ilişkiler teorisyenleri kavramlaştırmaları severler, sizler de şahit olmuşsunuzdur 'soğuk savaş', 'tek kutuplu' ve 'çok kutuplu dünya' gibi. 'Bugün nasıl bir dünya?' sorusuna çok cevap veremiyoruz. Yapay zeka artı teknoloji bir tercihten ziyade bir kaçınılmaza doğru gidiyor. Türkiye'nin dünyada rolü ve önemi artarak devam ediyor. Kariyer yolculuğunuzda neyi hedeflerseniz hedefleyin içinde bulunduğunuz ülkenin önemini ve insanların sizden beklentisini asla unutmayın."



HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ile Kariyerküre Kurucusu Esra Değerli de programda öğrencilere hitap etti.



