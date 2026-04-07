        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep'te konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli aynı zamanda bizim dil hassasiyetimizi, özel eğitimle ilgili çalışmalarımızı ve eğitimi okul dışına taşımak için yaptığımız çalışmaları da içeriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Yelkenci, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" konferansına katıldı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne destek verdikleri için üniversiteye teşekkür eden Yelkenci, şöyle konuştu:

        "İslam bilim ve teknoloji üniversitelerinden beklentimiz yüksek. Bizim birçok alanda paradigmal devrimlere ihtiyacımız var. Bu anlamda bize özgü olanları üretmek durumundayız. Bilim felsefesi noktasında da bilimsel yaklaşımlar noktasında da yine aynı dönüşümü bekliyoruz. Akademik olarak aynı zamanda bir vatandaş olarak da bu noktada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin buradan bu şekilde takip ediliyor olması hususunu da çok önemsedim ve çok mutlu oldum."

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde sadece öğretim programlarının kastedilmediğini dile getiren Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli aynı zamanda bizim dil hassasiyetimizi, özel eğitimle ilgili çalışmalarımızı ve eğitimi okul dışına taşımak için yaptığımız çalışmaları da içeriyor. Nihayetinde bu model birçok ayağıyla çok güçlü bir model olarak oturdu." dedi.

        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bir öze dönüş ve gelecek hamlesi olduğunu belirtti.

        Demir, "Bir karakter, şahsiyet erozyonu yaşanıyor. Böyle bir ortamda başarıyı, öğrencilerin başarısını sadece sınavda başarı olarak görmeyip aynı zamanda öğrencinin karakterini inşa edecek, ona değer yükleyecek, değer anlamında bir yönelişe doğru onu sürükleyecek bir yaklaşımla bir proje bu, çok kapsamlı, belki de tarihteki, Milli Eğitim tarihindeki en büyük kapsamlı vizyoner yaklaşım." diye konuştu.

        Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bakan Tekin: Çocuklar, eğitime hayatına kendi değerlerimizi tanıyarak başla...
        Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gaziantep'te kreş ve gündüz bakımevinin açılışın...
        Bakan Tekin: Çocuklar, eğitime hayatına kendi değerlerimizi tanıyarak başla...
        Bakan Tekin: "Eğime uygunluğunu tespit etmediğimiz yerlerde çocuklarımızın...
        Kargo paketindeki radyo içerisinden sentetik ecza çıktı
