Red Bull Four 2 Score'da ilk eleme turu Gaziantep'te yapıldı

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye ayağındaki birinci eleme turu, Gaziantep'te gerçekleştirildi.



Gaziantep Tren Garı'nda gerçekleştirilen turnuvada 14 takım, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finaline katılabilmek için mücadele etti.



Kalecisi olmayan, 15'e 25 metrekare sahada toplam 10 dakika süren maçta, ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı olarak sayıldı.



Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score'da, kaleci olmadığı için de oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat yakaladı.



Elemelerde, "Los Galacticos" ile "Liderpool" takımları finale kaldı.



Turnuvanın ikinci eleme turu 11-12 Nisan'da Ankara'da, üçüncü eleme turu ise 18 Nisan'da İzmir'de yapılacak.



İzmir'de 19 Nisan'daki Türkiye finalini kazanan takım, dünya finalinde ülkeyi temsil edecek.

