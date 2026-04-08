Sanal fizik tedavi odasında oyun oynayarak egzersiz yapıyorlar

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi'nde kurulan sanal fizik tedavi odasında hastalar, vücutlarına bağlanan sensörler ve sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynarken tedavi oluyor.



Protez yapımı, protez öncesi ve sonrası fizik tedavi uygulama hizmetleri veren merkeze Kasım 2025'te uluslararası Relief projesi kapsamında hibe desteğiyle sanal fizik tedavi odası kuruldu.



Klasik fizik tedavi yöntemlerinin dijital ortama taşındığı odada, hastaların kollarına ve bacaklarına takılan sensörler yardımıyla bir ekrana bağlanıp sanal gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla egzersiz yapılıyor.



Hastaların rehabilitasyon sürecinde televizyon ekranına yansıtılıp oyun oynayarak yapılan egzersizler sayesinde kas kuvveti, denge ve hareket kabiliyetinde gelişmeler sağlanıyor.



Hastalar bu sayede bir taraftan oyun oynarken bir taraftan da fizik tedavi süreçlerini tamamlıyor.



Fizyoterapist Emre Çevik, AA muhabirine, hastaların sanal fizik tedavi odasıyla tedavi sürecine daha aktif katıldığını söyledi.



Kurulan odada modern teknolojiyle klasik fizik tedavi yöntemini birleştirdiklerini belirten Çevik, şöyle konuştu:



"Bu odamızda sanal gözlükler kullanıyoruz. Ayrıca kollara ve bacaklara taktığımız sensörler var. Normal bir fizik tedavide egzersizler yaptırırken kollarımızı, bacaklarımızı, ekstremitelerimizi hareket ettiriyoruz. Burada ise sensörleri ekstremitelerimize takarak hastalarımızın oyunla beraber egzersiz yapmasını sağlamış oluyoruz. Hastalarımız çok keyif aldılar, dijitale taşıdığımız ve daha modern bir rehabilitasyon oluşturduğumuz için çok dikkati çekti. "



- Tedavi süreci de kısalıyor



Çevik, odada bugüne kadar 1287 seans verdiklerini ifade etti.



Sanal fizik tedaviyle hastaların tedavi süreçlerinin kısaldığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:



"Buradaki amaçladığımız en önemli noktalardan bir tanesi, klasikleşmiş egzersizler ve fizik tedavi yöntemlerini biraz daha dijitale taşımaktı. Hastalarımızın kollarına ve ayaklarına bağlamış olduğumuz sensörlerle beraber dijital ortamlar, sensörlü ekranlar ve oyunlaştırılmış ortamlarda modern fizik tedavi imkanı sunuyoruz. Yıllarca rehabilitasyon görmüş hastalar bir zaman sonra normal egzersizlerden ya da klasik egzersizlerden sıkılabiliyorlar. Yıllarca aynı egzersizi yapmak istemiyorlar. Biz ise burada hastalarımıza oyun oynuyormuş gibi egzersiz ve rehabilitasyon imkanı sunmuş oluyoruz."



Çevik, uygulamanın yalnızca rehabilitasyon merkezleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.



Oyun oynatarak yapılan sanal fizik tedavi uygulamasında hastalar için sürdürülebilir tedavi süreci oluştuğunu ifade eden Çevik, "Normal fizik tedavi uygulamaları da yadsınamaz, onlar da çok kaliteli rehabilitasyon yöntemleridir. Ama sanal fizik tedavinin bize kattığı en önemli nokta rehabilitasyon sürecini desteklemektir. Çünkü özellikle bizim birçok hastamızın rehabilitasyonu yıllar boyu hatta ömür boyu sürebiliyor." dedi.

