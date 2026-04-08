        Sanal fizik tedavi odasında oyun oynayarak egzersiz yapıyorlar

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi'nde kurulan sanal fizik tedavi odasında hastalar, vücutlarına bağlanan sensörler ve sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynarken tedavi oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Sanal fizik tedavi odasında oyun oynayarak egzersiz yapıyorlar

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi'nde kurulan sanal fizik tedavi odasında hastalar, vücutlarına bağlanan sensörler ve sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynarken tedavi oluyor.

        Protez yapımı, protez öncesi ve sonrası fizik tedavi uygulama hizmetleri veren merkeze Kasım 2025'te uluslararası Relief projesi kapsamında hibe desteğiyle sanal fizik tedavi odası kuruldu.

        Klasik fizik tedavi yöntemlerinin dijital ortama taşındığı odada, hastaların kollarına ve bacaklarına takılan sensörler yardımıyla bir ekrana bağlanıp sanal gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla egzersiz yapılıyor.

        Hastaların rehabilitasyon sürecinde televizyon ekranına yansıtılıp oyun oynayarak yapılan egzersizler sayesinde kas kuvveti, denge ve hareket kabiliyetinde gelişmeler sağlanıyor.

        Hastalar bu sayede bir taraftan oyun oynarken bir taraftan da fizik tedavi süreçlerini tamamlıyor.

        Fizyoterapist Emre Çevik, AA muhabirine, hastaların sanal fizik tedavi odasıyla tedavi sürecine daha aktif katıldığını söyledi.

        Kurulan odada modern teknolojiyle klasik fizik tedavi yöntemini birleştirdiklerini belirten Çevik, şöyle konuştu:

        "Bu odamızda sanal gözlükler kullanıyoruz. Ayrıca kollara ve bacaklara taktığımız sensörler var. Normal bir fizik tedavide egzersizler yaptırırken kollarımızı, bacaklarımızı, ekstremitelerimizi hareket ettiriyoruz. Burada ise sensörleri ekstremitelerimize takarak hastalarımızın oyunla beraber egzersiz yapmasını sağlamış oluyoruz. Hastalarımız çok keyif aldılar, dijitale taşıdığımız ve daha modern bir rehabilitasyon oluşturduğumuz için çok dikkati çekti. "

        - Tedavi süreci de kısalıyor

        Çevik, odada bugüne kadar 1287 seans verdiklerini ifade etti.

        Sanal fizik tedaviyle hastaların tedavi süreçlerinin kısaldığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

        "Buradaki amaçladığımız en önemli noktalardan bir tanesi, klasikleşmiş egzersizler ve fizik tedavi yöntemlerini biraz daha dijitale taşımaktı. Hastalarımızın kollarına ve ayaklarına bağlamış olduğumuz sensörlerle beraber dijital ortamlar, sensörlü ekranlar ve oyunlaştırılmış ortamlarda modern fizik tedavi imkanı sunuyoruz. Yıllarca rehabilitasyon görmüş hastalar bir zaman sonra normal egzersizlerden ya da klasik egzersizlerden sıkılabiliyorlar. Yıllarca aynı egzersizi yapmak istemiyorlar. Biz ise burada hastalarımıza oyun oynuyormuş gibi egzersiz ve rehabilitasyon imkanı sunmuş oluyoruz."

        Çevik, uygulamanın yalnızca rehabilitasyon merkezleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

        Oyun oynatarak yapılan sanal fizik tedavi uygulamasında hastalar için sürdürülebilir tedavi süreci oluştuğunu ifade eden Çevik, "Normal fizik tedavi uygulamaları da yadsınamaz, onlar da çok kaliteli rehabilitasyon yöntemleridir. Ama sanal fizik tedavinin bize kattığı en önemli nokta rehabilitasyon sürecini desteklemektir. Çünkü özellikle bizim birçok hastamızın rehabilitasyonu yıllar boyu hatta ömür boyu sürebiliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

