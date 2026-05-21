"Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı, Gaziantep'te başladı

        Giriş: 21.05.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası", bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla 21-27 Mayıs arasında kutlanıyor.

        Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının açılışı, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde yapıldı.

        - "Dünya bir ev olsaydı, o evin mutfağı Gaziantep olurdu"

        Açılışta konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sahip olduğu potansiyelle Türkiye'ye çok şey katan Gaziantep'in en bilinir yönünün, gastronomi ve sanayi olduğunu söyledi.

        Çeber, Gaziantep'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesine dahil olmasıyla uluslararası tanınırlığının arttığına işaret etti.


        Gaziantep'in gastronomi kenti olduğunu ve bunun uluslararası anlamda tescillendiğini vurgulayan Çeber, "Buradan önce Rize valisiydim. Karadeniz'in de muhteşem bir mutfağı var. Kendi memleketim Tokat. Orada da 500-600 çeşit yemek var. Başka illerimize de gitseniz de aynı. Fakat henüz ortaya çıkmamış muhteşem bir gastronomi potansiyeli olduğunu da biliyorum." dedi.

        Kültürün en iyi anlatılabilecek alanlarından birinin gastronomi olduğunun altını çizen Çeber, "Emine Erdoğan'ın çabasını çok kıymetli buluyorum. Gaziantep olarak hak ettiğimiz bir iddiamız var. Dünya eğer bir ev olsaydı, o evin mutfağı Gaziantep olurdu. Biz sahip olduğumuz potansiyeli bilerek, hak ederek, inanarak bunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Her alanda gastronomiye destek veriyoruz"

        Gaziantep Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz ise şehrin İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle tarihte birçok köklü medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu anlamda medeniyetlerden etkilenerek mutfağının zamanla zenginleştiğini aktardı.

        Yılmaz, sofranın yalnızca yemek yenilen bir alan değil, paylaşmanın, dostluğun, dayanışmanın ve birlikte yaşama kültürünün gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir değer olduğunu söyledi.

        Şehirde gastronomi alanının gelişmesi adına belediyenin birçok proje ürettiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Köklü mutfak kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacıyla açtığımız kurslarla Mutfak Sanatları Eğitim Merkezinde (MUSEM) Gaziantep yemeklerini tanıtıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (GASMEK) kadınlarımıza, gençlerimize Gaziantep yemeklerini ve kültürünü aktarıyoruz. Yani her alanda gastronomiye destek veriyoruz. Biliyoruz ki aslında belediyenin görevi, sadece yollar, köprüler yapmaktan ibaret değil, kültür, sanat projeleri ile gençlerin önünü açacak vizyoner projeler yapmaktan geçiyor."

        Emine Erdoğan ile İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın katılımcılara gönderdiği video mesaj da etkinlikte gösterildi.

        Açılışın ardından Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atınç Olcay'ın yönetimini üstlendiği "Gaziantep'te Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Panelde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fulya Harp Çelik, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nden şef Cuma Kaplan, gastronomi yazarı ve araştırmacı Özden Mermer Özsabuncuoğlu, 4. kuşak baklava ve kebap ustası, işletmeci Burhan Çağdaş ile baklava ustası ve işletmeci Coşkun Koçak konuşma yaptı.

        Program kapsamında bugün "Gaziantep için Gastrodiplomasi Modeli ve İş Birliği Mekanizmaları" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
