Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'in geleneksel lezzetleri, modern sunumlarla tanıtıldı

        Gaziantep'in geleneksel lezzetleri, modern sunumlarla tanıtıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası", bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla 21-27 Mayıs arasında kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'in geleneksel lezzetleri, modern sunumlarla tanıtıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası", bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla 21-27 Mayıs arasında kutlanıyor.

        Temada, Türk mutfağının yalnızca yemek kültürü değil, paylaşım, aile, dayanışma ve kültürel hafıza yönü ön plana çıkarılıyor.

        Hafta kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirilen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı çerçevesinde Mutfak Sanatları Merkezi tarafından şehrin yöresel lezzetleri, modern sunumlarla tanıtıldı.

        AA muhabirine açıklamada bulunan merkezin şefi Cuma Kaplan, etkinlikte yuvarlama, tarhunlu Antep böreği, erik tavası ve astarlı sütlaç lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

        Kaplan, "Gaziantep için Gastrodiplomasi Modeli ve İş Birliği Mekanizmaları" çalıştayında da coğrafi işareti almış yemeklerden bahsettiklerini aktararak, "106 tane coğrafi işaret almış ürün var. En son bildiğim kadarıyla haylan kabağı reçeli işaret aldı." dedi.

        Gastronomi üzerine Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı mutlu olduklarını ve bu tür organizasyonların artması temennisinde bulunan Kaplan, şunları kaydetti:

        "Mutfak Sanatları Merkezi'nde Gaziantep yemeklerini eskiden nasıl üretiliyorsa, aynı şekilde yapıyoruz. Fakat farklı sunumlar gerçekleştiriyoruz. Yemeğin özünü bozmadan sunum yapmaya çalışıyoruz. Menüleri mevsimindeki ürünlere göre çıkarıyoruz. Hangi mevsimde hangi meyve varsa ona göre yapıp, sunuyoruz."

        Gaziantep, UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında yer alan kentlerden biri olarak Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde öne çıkan şehirler arasında bulunuyor.

        Ayrıca kentte hafta kapsamında gastronomi söyleşileri, yöresel yemek tanıtımları, şef buluşmaları, atölyeler ve geleneksel lezzet sunumları düzenleniyor.

        Türk Mutfağı Haftası'nın temel amaçları arasında ise Anadolu'nun mutfak mirasını uluslararası alanda tanıtmak, yerel ürünleri ve geleneksel pişirme tekniklerini yaşatmak, sürdürülebilir ve atıksız mutfak kültürünü desteklemek ile kuşaklararası kültürel aktarımı güçlendirmek yer alıyor.﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Gaziantep'te Genç İnovasyon Proje Pazarı düzenlendi
        Gaziantep'te Genç İnovasyon Proje Pazarı düzenlendi
        Büyükşehir'den vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma müjdesi
        Büyükşehir'den vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma müjdesi
        GİBTÜ'de inovasyon buluşması Genç dehalar projeleriyle büyüledi
        GİBTÜ'de inovasyon buluşması Genç dehalar projeleriyle büyüledi
        Güneydoğu Anadolu'dan 4 ayda 1,2 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı
        Güneydoğu Anadolu'dan 4 ayda 1,2 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı
        GAÜN Çocuk Hastanesi'nde pediatrik EPS tedavileri başladı
        GAÜN Çocuk Hastanesi'nde pediatrik EPS tedavileri başladı