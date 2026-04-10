        Türkiye'nin halı ihracatı ilk çeyrekte 634 milyon dolara ulaştı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk halıcılar, 2026 yılının ilk üç ayında 126 milyon 97 bin metrekare halı ihraç ederek 634 milyon 419 bin dolar gelir elde etti.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki halı üreticileri yılın ilk üç ayında, 182 ülke ve serbest bölgeye toplam 126 milyon 97 bin metrekare halı ihraç etti.

        Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 634 milyon 419 bin dolar gelir sağlarken, en fazla gelir 501 milyon 788 bin dolarla makine halılardan elde edildi.

        Makine halılarını 104 milyon 719 bin dolarla özel tasarıma sahip tufte halılar, 25 milyon 830 bin dolarla el halıları ve 2 milyon 83 bin dolarla kilim izledi.

        Ülke bazında yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı, 180 milyon 938 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 89 milyon 711 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, 47 milyon 392 bin dolarla İngiltere onu takip etti.

        Ülke gruplarında ise en çok ihracat 194 milyon 691 bin dolarla Amerika ülkelerine yapılırken onu 165 milyon 300 bin dolarla Orta Doğu ve 100 milyon 341 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izledi.

        - Yıl sonu hedef 3,5 milyar dolar

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, dünyanın her bölgesine Türk halılarının ihraç edildiğini söyledi.

        Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve savaşların ihracatçıları da etkilediğini belirten Kaplan, "Bazı sıkıntılarımız var ancak devletimiz büyük, bunları çözecektir. Bazı ülkelerde gümrük problemlerimiz var, savaş dolayısıyla Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Filistin, Libya, Suriye'de ateş çemberi içindeyiz." dedi.

        Kaplan, her şeye rağmen sektörün üretime kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Bu sorunları aşarak yine ihracatımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz büyük, Türkiye geneli yıl sonu hedefimiz 3,5 milyar dolar. Mevcut süreçler bize neyi getirir onu da öngöremiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Gaziantep'te kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gaziantep'te "Hakikat Ötesi Çağda Habercilik ve Dezenformasyon" söyleşisi g...
        Gaziantep'te gençlere küresel teknoloji eğitimi
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Savcı, eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
        Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
