Türkiye'nin halı ihracatı ilk çeyrekte 634 milyon dolara ulaştı

ÖMER FARUK SALMAN



AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki halı üreticileri yılın ilk üç ayında, 182 ülke ve serbest bölgeye toplam 126 milyon 97 bin metrekare halı ihraç etti.



Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 634 milyon 419 bin dolar gelir sağlarken, en fazla gelir 501 milyon 788 bin dolarla makine halılardan elde edildi.



Makine halılarını 104 milyon 719 bin dolarla özel tasarıma sahip tufte halılar, 25 milyon 830 bin dolarla el halıları ve 2 milyon 83 bin dolarla kilim izledi.



Ülke bazında yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı, 180 milyon 938 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 89 milyon 711 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, 47 milyon 392 bin dolarla İngiltere onu takip etti.



Ülke gruplarında ise en çok ihracat 194 milyon 691 bin dolarla Amerika ülkelerine yapılırken onu 165 milyon 300 bin dolarla Orta Doğu ve 100 milyon 341 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izledi.



- Yıl sonu hedef 3,5 milyar dolar



Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, dünyanın her bölgesine Türk halılarının ihraç edildiğini söyledi.



Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve savaşların ihracatçıları da etkilediğini belirten Kaplan, "Bazı sıkıntılarımız var ancak devletimiz büyük, bunları çözecektir. Bazı ülkelerde gümrük problemlerimiz var, savaş dolayısıyla Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Filistin, Libya, Suriye'de ateş çemberi içindeyiz." dedi.



Kaplan, her şeye rağmen sektörün üretime kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Bu sorunları aşarak yine ihracatımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz büyük, Türkiye geneli yıl sonu hedefimiz 3,5 milyar dolar. Mevcut süreçler bize neyi getirir onu da öngöremiyoruz." diye konuştu.

