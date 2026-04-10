Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Herkes bilmelidir ki bugün değişmesi gereken İran rejimi değil, katil, Siyonist, çocuk ve bebek katili İsrail rejimidir" dedi.



Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Deliklitepe Sosyal Tesisi ve Seyir Terası Kafe'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, İsrail ve Amerika'nın İran'a gerçekleştirdiği saldırıları lanetleyip kınadıklarını söyledi.



Merhum Necmettin Erbakan'ın "Irak'ı İsrail'in hedefleri için parçaladıklarını" ifade ettiğini anımsatan Erbakan, şöyle konuştu:



"Suriye'yi İsrail'in büyük İsrail hedefine ulaşabilmek için adeta ameliyat masasına yatırdıklarını ifade etmiştir. Aynı zamanda bugün de aynı kirli amaçla İran'a adeta çullanmakta olduklarını görüyoruz. Bütün bunları bir film şeridi gibi rahmetli Erbakan hocamız yıllar boyunca anlattı. Yıllar öncesinden daha 90, 91'li yıllarda 1. Körfez Savaşı çıkarken 'bu iş Irak'la başlıyor arkadan sıra Suriye'ye gelecek, İran'a gelecek. Arkadan da Türkiye'ye gelecek' diye bizleri uyarmıştı. Bugün Erbakan hocamızın o anlatımlarının ne kadar doğru olduğunu ve kendisinin nasıl feraset sahibi bir lider olduğunu yaşadığımız bu gelişmelerle bir kez daha görüyoruz. "



Erbakan, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'in güvenliği için var olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bölgemizde yaşanan son savaş bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Epstein adasından gelen şantaj dosyaları ile iyiden iyiye köşeye sıkışan ABD Başkanı Donald Trump, adeta Siyonizm'in elinde bir kukla ve oyuncak haline gelmiştir.



Herkes bilmelidir ki bugün değişmesi gereken İran rejimi değil, katil, Siyonist, çocuk ve bebek katili İsrail rejimidir. Bunu ifade ettikten sonra Orta Doğu'nun çıban başının İran değil İsrail olduğunu Erbakan hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi biz de bir kez daha ifade ediyoruz. Sağlanan ateşkesin kalıcı olması, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak bu ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ı bombalayarak nasıl bir terörist devlet olduğunu ortaya koyan İsrail'in de bütün uluslararası camia tarafından hak ettiği sonuca uğratılması gerektiğini ifade ediyoruz."

