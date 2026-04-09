Eynesil ve Espiye'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Giresun'un Eynesil ve Espiye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.



Eynesil'deki Eski Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.



Vatandaşlara ikramlarda bulunulan programa, polisler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





Espiye'deki program ise Merkez Camisi'nde düzenlendi.





Programa, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Alışkan da iştirak etti.





İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün dua etmesinin ardından katılanlara ikramda bulunuldu.

