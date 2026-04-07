Giresun'da çıkan yangında iki binada hasar oluştu
Giriş: 07.04.2026 - 20:49
Giresun'un Güce ilçesinde çıkan yangında iki binada hasar oluştu.
Akılbaba Böğürtlenbükü Yaylası'nda Ahmet K'ya ait binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Kemal G'ye ait evin çatı katına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hasar meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
