Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde kitap fuarı ziyarete açıldı.



Espiye Belediyesi'nce Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen fuarda çeşitli türlerde kitaplar yer aldı. Fuarda ayrıca yazarlar okuyucularla buluştu.



Üç gün sürecek fuarı Kaymakam Ahmet Kavanoz da ziyaret etti.



- Resim sergisi açıldı



Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde hazırlanan "Vakti Kuşanmak" programı kapsamında resim sergisi düzenlendi.



Merkez Camisi bahçesinde organize edilen serginin açılış törenine Kaymakam Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Milli Eğim Müdürü Turgut Öztürk, İlçe Müftüsü Haki Özgül, daire amirleri, okul müdürleri davetliler ve öğrenciler katıldı.



- Yağlıdere'de kermes düzenlendi



Yağlıdere Mustafa Kemal İlkokulu Okul Aile Birliği koordinesinde kermes düzenlendi.



Merkez Camisi bahçesindeki kermese Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü İsa Akbaş, Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



Okul Müdürü Ömürcan Öztürk, elde edilen gelirin okulda yapılacak fiziki çalışmalarda kullanılacağını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.







