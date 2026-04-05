        Giresun Haberleri

        Giresun'un sokaklarının temizliğinde iki kadın işçi de görev alıyor

        Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli iki kadın personel, sokakların temizliği için özveriyle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Giresun'un sokaklarının temizliğinde iki kadın işçi de görev alıyor

        Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli iki kadın personel, sokakların temizliği için özveriyle çalışıyor.


        Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Gülçin Bıyıklı, kendi talebi üzerine bir yıldır sahada çalıştığını söyledi.


        Her sabah süpürge ve küreğini eline alarak mesaiye başladığını belirten iki çocuk annesi Bıyıklı, işini severek yaptığını anlattı.


        Kadın elinin değdiği her yerin çiçek açtığını ifade eden 41 yaşındaki Bıyıklı, "Kendi evime nasıl özen gösteriyorsam, cadde ve sokakların da çiçek gibi olmasını istiyorum. Yağmur, kar, soğuk benim için hiç fark etmiyor, her daim görev yapıyorum." dedi.


        İkbal Karakaya ise mesai arkadaşından esinlenerek sahada çalışmaya başladığını söyledi.


        Cadde ve sokakların, kendilerinin de saha ekibine katılmasıyla daha temiz olduğunu düşündüğünü dile getiren bir çocuk annesi Karakaya, "Evime gösterdiğim hassasiyeti sokaklara da gösteriyorum." diye konuştu.


        Arkadaşıyla uyum içinde çalıştığını belirten 30 yaşındaki Karakaya, "İşe çok mutlu geliyorum. Gün boyunca süpürgemiz elimizde. Yorgunluk nedir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.


        Hacı Siyam Mahallesi esnafı Bilgin Güzel de kadın personel sayesinde caddenin daha da temiz olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Berdan Çayı'nda akıntıya kapıldı, kayboldu! Feci görüntü!
        Berdan Çayı'nda akıntıya kapıldı, kayboldu! Feci görüntü!
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?

        Benzer Haberler

        Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor
        Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor
        Giresun'da bahçede uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da bahçede uçurumdan yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'daki operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
        Giresun'daki operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
        Giresun'da sağlık içme suyu için asbest borular değiştiriliyor
        Giresun'da sağlık içme suyu için asbest borular değiştiriliyor
        Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı: Tuana'nın öldüğü kazanın şüphelis...
        Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı: Tuana'nın öldüğü kazanın şüphelis...