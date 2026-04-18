Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 6. haftasında Nilüfer Belediyespor deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 36-30 yendi.
Giriş: 18.04.2026 - 16:39 Güncelleme:
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 21-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 36-30 galip ayrıldı.
