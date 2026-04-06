Ticaret borsalarında 7 ayda 261 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 261 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Şubat arasındaki 7 aylık dönemde borsalarda 261 bin 914 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.
En fazla işlem, 54 bin 10 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 53 bin 101 tonla Giresun, 38 bin 95 tonla Düzce ve Bolu takip etti.
