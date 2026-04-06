        Ticaret borsalarında 7 ayda 261 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 7 ayda 261 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Şubat arasındaki 7 aylık dönemde borsalarda 261 bin 914 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 54 bin 10 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 53 bin 101 tonla Giresun, 38 bin 95 tonla Düzce ve Bolu takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        "Hürmüz Boğazı'ndan 3 gemi güvenle ayrıldı"
        "Hürmüz Boğazı'ndan 3 gemi güvenle ayrıldı"
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Benzer Haberler

        Ayakkabı tamircisi vefat eden dostlarının hatırasını fotoğraflarda yaşatıyo...
        Ayakkabı tamircisi vefat eden dostlarının hatırasını fotoğraflarda yaşatıyo...
        Taciz iddiaları ve şüpheli ölüm: Aileden "siyasi baskı" çıkışı "Şikayetimiz...
        Taciz iddiaları ve şüpheli ölüm: Aileden "siyasi baskı" çıkışı "Şikayetimiz...
        Giresun'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
        Giresun'da kayıp yaşlı adam ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Giresun'da aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Giresun'da aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 2 - Düzcespor: 0
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 2 - Düzcespor: 0
        Giresun'un sokaklarının temizliğinde iki kadın işçi de görev alıyor
        Giresun'un sokaklarının temizliğinde iki kadın işçi de görev alıyor