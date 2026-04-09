        Yazılım mühendisi üç arkadaş, Türk fındığını Giresun'da çikolatayla buluşturdu

        GÜLTEKİN YETGİN - İsviçre'de yazılım mühendisliği alanında çalışan üç girişimci, Giresun'da kendi imkanlarıyla kurdukları imalathanede kakao çekirdeğinden ürettikleri çikolataya Türk fındığını ekleyip kendi markalarıyla satışa sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Almanya'da doğup büyüyen Emre Öztürk, Nurullah Baba ve Muhammer Mısır, üniversitede öğrenim gördükleri yıllarda çikolata üzerine iş kurma fikrine yöneldi.

        Eğitimlerinin ardından yazılım alanında İsviçre'de çalışmaya başlayan 32 yaşındaki girişimciler, kakao çekirdeğinin çikolataya dönüşümüyle ilgili detayları öğrenebilmek için araştırmalara başladı.

        İsviçre ve İtalya'da fındığın işlenmesinin yanı sıra çikolata üretimine yönelik eğitimler alan Öztürk, Baba ve Mısır, yaklaşık 10 ay önce Giresun'da butik bir imalathane ve satış yeri açarak kendi markalarını oluşturdu.

        Kakao çekirdeğini işleyip fındıkla buluşturan girişimcilerin ürettiği çikolatalar, kısa sürede yurt içinden talep görmeye başladı. İşletmelerinde 7 kişiye istihdam sağlayan girişimciler, kendi üretimleriyle dünya pazarında yer almayı hedefliyor.

        - "Fabrikaların neredeyse hepsini gezdik"

        Emre Öztürk, AA muhabirine, dedesinin yaklaşık 60 yıl önce Almanya'ya göç ettiğini, kendisinin de üçüncü nesil olarak Giresun'a gelip katma değerli bir iş içerisinde yer aldığını söyledi.

        Türk fındığına daha fazla değer kazandırmak istediklerini dile getiren Öztürk, "Almanya'da fındık da yok, kakao da yok, 'biz bunu neden memleketimizde yapmıyoruz?' düşüncesiyle bu işe girdik. İnsanlara da iş imkanı sağladık. Hedefimiz sadece Türkiye iç pazarı değil, global bir marka olmak, bunun için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, İsviçre'nin çikolata alanında önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Çoğu şehrinde çikolata fabrikaları var. Biz bu fabrikaların neredeyse hepsini gezdik. Bu sürece merakımız İsviçre'de daha da arttı. İtalya ve İsviçre'de farklı kurslara gittik. Bu işin ustalığını öğrendik. Bu eğitimlerin sonucunu Türkiye'ye taşıdık." diye konuştu.

        Giresun'da yaptıkları üretim sürecini kendileri için başlangıç olarak gördüklerini anlatan Öztürk, amaçlarının fabrika açmak olduğunu vurguladı.

        - "Ürün yetiştiremiyoruz"

        Nurullah Baba ise yurt dışından alınabilecek hazır çikolatayı eritip ürün yapmak yerine işe kakao çekirdeği ile en baştan başladıklarını belirtti.

        Çikolatada sürekli denemeler yaparak farklı lezzetlere ulaştıklarını anlatan Baba, "Yurt dışı ve buradaki damak tadı farklı. İlk yaptığımız çikolatalar insanlara az şekerli geldi. Çikolata dediğimizde şekerli bir ürün beklenildiğinden geri dönüşler 'az şekerli' şeklinde oldu. İnsanların şekerleştirilmiş bir damak zevki alışkanlığı var. Biz de bunu biraz değiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Baba, üretimini yaptıkları çikolatalara gösterilen talepten memnun olduklarını aktararak, "İnsanlara da teşekkür ediyoruz. Ürün yetiştiremiyoruz. Üretimde en üst limite geldik. O yüzden de fabrikalaşma için çabalıyor, imalathaneyi büyütmek istiyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'ye katma değer sağlamak ve insanlara örnek olmak istediklerini belirten Baba, "Gençlerde 'üniversite okuyup da ülkeme nasıl faydalı olurum?' düşüncesi zaten hep var. Ülkemize faydalı olmaya hazırdık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
