        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:SarısekiFuat Tosyalı

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Yasin Gezer, Kurtuluş Aslan

        Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Dk. 72 Deniz Aksoy), Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Melih Şen), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 88 Ersin Aydemir), Ensar Arslan (Dk. 87 Chaadaev), Mustafa Said Aydın (Dk. 63 Cemil Berk Aksu)

        İmaj Altyapı Vanspor FK: Batıhan Gebecelioğlu, Hostikka, Aliou Traore, Junior, Regis, Alper Emre Demirol, Emir Bars, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 69 Mehmet Özcan), Muhammed Çoksu (Dk. 55 Faruk Can Genç)

        Goller: Dk. 66 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 73 Yunus Azrak, Dk. 86 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Regis, Dk. 47 Traore, Dk. 75 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 44 Yunus Azrak, Dk. 68 Cemil Berk Aksu, Dk. 69 Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)




        HATAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

