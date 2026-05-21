GÜNCELLEME - Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı sağanak nedeniyle Samandağ ilçesindeki tüm okullarda, Antakya ilçesinde ise 5 okulda eğitime bugün ara verildi.





Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.



Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.



Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



- İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü



Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü.



Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü.



Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.



Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var." dedi.



Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.



- Köprünün bir bölümü çöktü



Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.



Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.



Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.



- Vali Mustafa Masatlı'dan açıklama



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, dün il genelinde saat 11.00'de başlayan yağışın 17.00 itibarıyla şiddetini arttırdığını ve kendilerinin de "sarı kod" alarmıyla kurumlarla bir araya geldiklerini söyledi.



Ancak meteorolojik uyarının verdiği yağış miktarının çok üzerinde bir yağış aldıklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:



"Bizim metrekareye düşen yağış miktarımız 157,2 kilogramdır, tabii bu da aşırı yağışların olduğunun göstergesidir. Bu zamana kadar toplamda 1044 ihbar aldık, ilgili afet gruplarımız ihbarlara 374 ekip 498 araç ve 1230 personelle müdahalede bulunmaktadır. Bugün de yağışların kuvvetini azaltarak, aralıklı ve sağanak olarak devam etmesini bekliyoruz. İlgili ekiplerimizin herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına yağmurun ilk başladığı andan itibaren sahadalar, bizler de sahadayız."



Masatlı, sağanak nedeniyle merkez Antakya ilçesinde çöken evdeki 15 yaşında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını, Defne ilçesinde ise bir sürücünün vefat ettiğini hatırlattı.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar dileyen Masatlı, hasar ve zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



- 25 bin dekar alanda tarım ürünü zarar gördü



Şu an itibarıyla ekiplerin sahada olduğunun ve özellikle riskli alanlarla ilgili her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Masatlı, şunları dile getirdi:



"İlimiz genelinde 4 ilçemizde Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ'da yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürününün de zarar gördüğünü şu an itibarıyla tespit ettik. Diğer taraftan 10 bin 500 kanatlı hayvanın, 80 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ekiplerimiz tespit etti."





- Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da 5 okulda eğitime ara verildi



Bazı ilçelerin yağıştan daha fazla etkilendiğine dikkati çeken Masatlı, bunlardan birinin Samandağ olduğunu ifade etti.



Masatlı, Samandağ ilçesinde tüm okullarda ve Antakya ilçesinde ise muhtelif bölgelerdeki 5 okulda eğitime bugün ara verdiklerini kaydetti.

