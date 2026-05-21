Hatay İskenderun sahilinde "Gezi Treni" hizmete alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip güzelleştirilen sahilde, "Gezi Treni" vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Giriş: 21.05.2026 - 11:22 Güncelleme:
        İskenderun Belediyesince 3,5 kilometrelik sahili ziyarete gelenlerin, ulaşımını kolaylaştırmak ve tüm sahili dolaştırmak amacıyla "Gezi Treni" faaliyetlerine başladı.


        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gazetecilere, ilçeye yeni bir hizmet sundukları için mutlu olduklarını söyledi.

        Hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Dönmez, "Avrupa ülkelerinde olduğu gibi turistik alanların gezilmesini kolaylaştırmak ve insanları biraz daha bu alanlara çekebilmek amacıyla böyle bir proje düşündük. Artık İskenderun sahili Gezi Treni ile sahil daha keyifli, daha gezilesi bir yer haline geliyor. Trenimizde herhangi bir ücret olmayacak, tamamen ücretsiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından İskenderun sahilinde ilk seferini yapan "Gezi Treni" ziyaretçiler tarafından beğenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Doğumlar dip yaptı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        1979'dan bu yana ilk kez!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
