Hatay'da 3 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu, babası gözaltına alındı. Kurtuluş Mahallesi Eller Sokak'taki bir apartman dairesinde babasıyla kalan Poyraz Yetkin T'den haber alamayan aile yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İkamete giren ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, baba Muhammet Emin T'yi (30) gözaltına aldı.

