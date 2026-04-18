Hatay'da 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.04.2026 - 17:16
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S'yi Yeşilova Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
