Hatay'da yetim çocuklar için şenlik düzenlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetim çocuklar için şenlik gerçekleştirildi.



Hatay Yardımlaşma Derneği'nde (HAYAD), Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunca yetim çocuklara yönelik "Kalbimin Sesi" şenliği düzenlendi.



Şenlik kapsamında çocuklara farklı kentlerden gelen tıp öğrencileri tarafından hijyen eğitimi, doğru diş fırçalama teknikleriyle ilgili bilgi verildi.



Tiyatro gösterileri ve boya etkinliklerinin de gerçekleştirildiği şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.



Etkinlikte gönüllü öğrenciler, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.

