Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 52 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da kent genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü.



Çalışmalar kapsamında 8 farklı araçta yapılan aramalarda Suriye uyruklu 52 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 şüpheliyi gözaltına aldı.



Ekipler, kural ihlali yapan 8 araca da 219 bin 719 lira ceza uyguladı, araçlar trafikten men edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

