        Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 52 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:37 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da kent genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında 8 farklı araçta yapılan aramalarda Suriye uyruklu 52 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, kural ihlali yapan 8 araca da 219 bin 719 lira ceza uyguladı, araçlar trafikten men edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD'den Türkiye'ye 2 şok öneri
