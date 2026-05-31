Samandağ ilçesinde 5 firari şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-30 Mayıs'ta gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 3 bin 130 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı. Tabanca, 47 fişek ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

