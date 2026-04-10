        Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:12 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

