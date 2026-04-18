Hatay'da okul saldırısına ilişkin asılsız paylaşım yapan 1 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin asılsız paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden kamu barışını bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı çalışma yürüttü.



Çalışma kapsamında ekipler, şüpheli H.E'nin sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gerçek dışı ve halkı paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşım yaptığını tespit etti.



Bir suç kaydı olduğu belirlenen H.E, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

