Hatay'da ormanda bir kişinin cesedi bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ormanda bir erkeğe ait ceset bulundu.
Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.
Silahla vurulmuş halde bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
