Hatay'da yıkım kararını tebliğe giden zabıta, adreste kaçak gıda üretimi yapıldığını belirledi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde kaçak üretilen lokum ve cezerye imha edildi.



Kırıkhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar oluştuğu için yıkım kararı alınan müstakil eve kararı tebliğ etmek üzere giden zabıta ekipleri, aldıkları kötü koku nedeniyle içeri girerek evi kontrol etti.



Evde hijyenik olmayan koşullarda ve kaçak olarak lokum, cezerye üretildiğini gören ekipler, 1 şüpheli hakkında idari işlem yaptı, ürünleri de imha etti.

