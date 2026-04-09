Kırıkhan'da yapımı planlanan 17 taziye evi ve çok amaçlı salondan ilkinin temeli atıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı planlanan 17 taziye evi ve çok amaçlı salonlardan ilkinin temeli atıldı. Aydınlı Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, seçim zamanı verdikleri vaatlerin yerine getirilmeye devam edildiğini söyledi. İlçede 17 taziye evi ve çok amaçlı salon inşa edeceklerini belirten Çelik, temeli atılan ilk projenin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından ilk projenin temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.