Iğdır'da aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Iğdır'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Karakuyu köyünde yaşayan Çakmaz ve Temel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ve silahların da kullanılmasıyla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürerken hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
