        Iğdır Haberleri Iğdır'da "Bir Millet İki Devlet" sınıfı törenle açıldı

        Iğdır'da "Bir Millet İki Devlet" sınıfı törenle açıldı

        Iğdır'da hayırsever iş insanı tarafından bir okulda yaptırılan "Bir Millet İki Devlet" sınıfı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Haydar Aliyev Fen Lisesi'nde Azerbaycan ve Türkiye'nin milli değerleriyle hazırlanan sınıfın açılış programına, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, iş insanı İshak Yaycılı ve ilgililer katıldı.


        Açılışta Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından konser verildi.

        Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, "Hep söylüyoruz, iki devlet bir millet diyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, muhabbetimiz daim olsun." dedi.

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir', Azerbaycan lideri Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' sözleri üzerine bugün Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Dünyada iki devletin böyle bir ilişkisi yoktur. Bunun kıymeti bilinmelidir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Haydar Aliyev'in doğumunun 103. yıl dönümüne ithafen hazırlanan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

