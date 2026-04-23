Türkiye-Nahçıvan "sınır güvenliği toplantısı" Nahçıvan'da yapıldı

Türkiye ile Nahçıvan heyetleri, Nahçıvan'da "sınır güvenliği toplantısı" gerçekleştirdi.



Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Tümgeneral Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan heyeti, bir araya geldi.



Toplantıda iki ülke arasındaki müşterek sınırların güvenliği ve gündemdeki maddeler ele alındı.



Vali Taşolar'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ve ilgililer eşlik etti.

