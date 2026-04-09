        Isparta'da 30 bin örnekli böcek koleksiyonu bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi'nde 30 bini aşkın örneğin bulunduğu böcek koleksiyonu, bilimsel çalışmalara kaynaklık ediyor.

        Giriş: 09.04.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Bitki Koruma Bölümü bünyesinde 2002 yılında kurulan koleksiyon, özellikle Isparta ve Göller Yöresi'nden toplanan örneklerle bölgenin biyolojik çeşitliliğine ışık tutuyor. Koleksiyon, akademik araştırmaların yanı sıra eğitim faaliyetleri kapsamında da ilgi görüyor.

        ISUBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Can Çınar, gazetecilere, tarımsal üretimin vazgeçilmez unsurlarından biri olan böceklerin gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu söyledi.

        Böcekler olmadan üretimi sürdürmenin mümkün olmadığına işaret eden Çınar, "Günümüzde gıda arzı ve güvenliği stratejik bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle çocuklara erken yaşta doğa ve üretim bilincini aşılamak büyük önem taşıyor." dedi.

        Koleksiyonun aynı zamanda toplumdaki böceklere yönelik önyargıların kırılmasına katkı sağladığını ifade eden Çınar, ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

        Böceklerin yalnızca zararlı canlılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çınar, "Örneğin, bombus arılarının bulunmadığı bir ortamda tarımsal üretim oldukça zorlaşır. Bu türler ekosistemin dengesinde önemli rol oynar. Ayrıca, biyolojik mücadelede kullanılan birçok faydalı tür de bulunmaktadır." diye konuştu.

        ISUBÜ Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi ve koleksiyon sorumlusu Ramazan Aktürk ise örneklerin büyük bölümünün Isparta ve çevresinden toplandığını belirtti.

        Koleksiyonda 30 binden fazla örnek bulunduğunu, bunların yaklaşık 15 bininin teşhisli olduğunu aktaran Aktürk, "Taksonomi alanında yapılan çalışmalarla Türkiye ve dünya için yeni tanımlanan türler de koleksiyonumuzda yer alıyor." bilgisini verdi.

        Koleksiyonda nesli tehdit altında bulunan Apollo kelebeğinin de bulunduğunu dile getiren Aktürk, bu türün özellikle çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla öne çıkarıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Yılmaz Güney açıklaması
        Yılmaz Güney açıklaması
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarla tiyatroseverlerle buluşacak
        Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarla tiyatroseverlerle buluşacak
        Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi
        Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi
        Egzoz patlatan araca 16 bin TL ve trafikten men cezası
        Egzoz patlatan araca 16 bin TL ve trafikten men cezası
        Isparta'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Isparta'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Isparta'da hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı
        Isparta'da hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı