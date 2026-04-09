Isparta'da 30 bin örnekli böcek koleksiyonu bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi'nde 30 bini aşkın örneğin bulunduğu böcek koleksiyonu, bilimsel çalışmalara kaynaklık ediyor.



Bitki Koruma Bölümü bünyesinde 2002 yılında kurulan koleksiyon, özellikle Isparta ve Göller Yöresi'nden toplanan örneklerle bölgenin biyolojik çeşitliliğine ışık tutuyor. Koleksiyon, akademik araştırmaların yanı sıra eğitim faaliyetleri kapsamında da ilgi görüyor.



ISUBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Can Çınar, gazetecilere, tarımsal üretimin vazgeçilmez unsurlarından biri olan böceklerin gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu söyledi.



Böcekler olmadan üretimi sürdürmenin mümkün olmadığına işaret eden Çınar, "Günümüzde gıda arzı ve güvenliği stratejik bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle çocuklara erken yaşta doğa ve üretim bilincini aşılamak büyük önem taşıyor." dedi.



Koleksiyonun aynı zamanda toplumdaki böceklere yönelik önyargıların kırılmasına katkı sağladığını ifade eden Çınar, ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.



Böceklerin yalnızca zararlı canlılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çınar, "Örneğin, bombus arılarının bulunmadığı bir ortamda tarımsal üretim oldukça zorlaşır. Bu türler ekosistemin dengesinde önemli rol oynar. Ayrıca, biyolojik mücadelede kullanılan birçok faydalı tür de bulunmaktadır." diye konuştu.



ISUBÜ Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi ve koleksiyon sorumlusu Ramazan Aktürk ise örneklerin büyük bölümünün Isparta ve çevresinden toplandığını belirtti.



Koleksiyonda 30 binden fazla örnek bulunduğunu, bunların yaklaşık 15 bininin teşhisli olduğunu aktaran Aktürk, "Taksonomi alanında yapılan çalışmalarla Türkiye ve dünya için yeni tanımlanan türler de koleksiyonumuzda yer alıyor." bilgisini verdi.



Koleksiyonda nesli tehdit altında bulunan Apollo kelebeğinin de bulunduğunu dile getiren Aktürk, bu türün özellikle çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla öne çıkarıldığını bildirdi.



