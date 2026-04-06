Isparta'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.



Konya istikametinden Isparta yönüne seyir halinde olan 02 ACY 895 plakalı saman yüklü tır, Köprübaşı mevkisinde devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Konya-Isparta kara yolunda trafik dururken yolun halen ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.



Yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

