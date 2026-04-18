        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.

        Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'ndeki su sızması nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

        Araçlarının üzerine çıkan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

